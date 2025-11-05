Американист раскрыл план Трампа по устранению Мадуро

Публикация The New York Times о возможных вариантах военной операции США против Венесуэлы вызвала официальное опровержение Белого дома, что свидетельствует о чувствительности этой темы для американского общества, обратил внимание американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, столь быстрая реакция Вашингтона может указывать на отсутствие поддержки со стороны граждан силового сценария.

Политолог полагает, что наиболее вероятным форматом станет целевая спецоперация против президента Николаса Мадуро. Такой подход позволит США добиться смены власти без риска затяжного конфликта, используя уже подготовленного альтернативного лидера из оппозиции.

«Конечно, Трамп может выкинуть любой фокус. Но скорее всего, это будет акция в формате специальной операции, прежде всего против Мадуро. Обезглавив Венесуэлу, американцы смогут добиться определённого частичного успеха», — подчеркнул собеседник «Ридуса».