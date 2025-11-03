MWM: Российская подлодка «Хабаровск» угрожает нарушить баланс сил на море
Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Подлодка «Хабаровск» позволит России первой в мире наносить ядерные удары с моря. На это внимание обратил журнал Military Watch Magazine.
Как сообщает издание, Россия ввела в строй новый атомный крейсер, разработанный для размещения подводных ядерных беспилотников «Посейдон». Эксперты полагают, что атаки этих аппаратов невозможно перехватить. На церемонии присутствовал министр обороны Андрей Белоусов, который подчеркнул, что подлодка будет способствовать защите национальных интересов и обеспечению безопасности морских границ страны.
Несмотря на то, что торпеды «Посейдон» уже находятся на борту подводной лодки «Белгород», их применение пока что имеет определённые ограничения. Реальное усиление российского морского ядерного потенциала произойдёт с завершением строительства серии подводных лодок класса «Хабаровск».
Ранее в Северодвинске прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Вывод тяжёлого атомного ракетного крейсера со стапеля «Севмаша» является знаковым событием для страны.
