MWM: Российская подлодка «Хабаровск» угрожает нарушить баланс сил на море

Несмотря на то, что торпеды «Посейдон» уже находятся на борту подводной лодки «Белгород», их применение пока что имеет определённые ограничения. Реальное усиление российского морского ядерного потенциала произойдёт с завершением строительства серии подводных лодок класса «Хабаровск».