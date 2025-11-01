В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие прошло под руководством министра обороны России Андрея Белоусова, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В церемонии также приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков и руководитель предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжёлый атомный ракетный крейсер «Хабаровск», — отметил министр обороны в ходе церемонии.

Он также добавил, что атомная подводная лодка пройдёт цикл морских испытаний.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — отметил Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что подводный носитель оружия и роботизированных средств станет ключевым элементом в обеспечении безопасности морских границ России и защите её национальных интересов в различных районах мирового океана.

Атомная субмарина «Хабаровск» стала результатом работы специалистов АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Этот корабль был разработан с целью выполнения широкого спектра задач Военно-морского флота, включая применение передовых подводных вооружений, в том числе разнообразных роботизированных комплексов.

А ранее глава российского оборонного ведомства был ознакомлен с новейшей наземной роботизированной платформой, предназначенной для взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами. Эта разработка принадлежит специалистам так называемой «Южной» группировки. Белоусов заслушал отчёты офицеров штаба о текущей оперативной обстановке в зоне их ответственности и особенностях действий противника.