Белоусову показали робота для доставки ударных FPV-дронов на поле боя

Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали новую наземную роботизированную платформу для работы с беспилотниками, разработанную специалистами «Южной» группировки. Об этом сообщило Минобороны РФ по итогам визита главы МО в передовой пункт управления одного из соединений, где он заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.

«Министру обороны РФ была представлена разработанная специалистами «Южной» группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки дронов, которая несёт на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный БПЛА», — сказано в сообщении.

Система способна без внешней помощи преодолевать несколько километров, а встроенные стационарные зарядные устройства для беспилотников повышают её общее время работы.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что вероятность украинских атак по жилым домам в России возросла, поскольку ВСУ стали гораздо чаще применять беспилотники большой дальности. Это также представляет угрозу для российской критической инфраструктуры.