Министр обороны России доложил о серьёзном шаге к победе в СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады с освобождением населённого пункта Дроновка. Он выразил благодарность командованию и личному составу за успешное освобождение села в ДНР.

«Вами сделан серьёзный шаг к Победе и достижению целей СВО. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что с первых дней СВО бойцы этого соединения демонстрируют примерное выполнение воинского долга на самых сложных направлениях, своими подвигами подтверждая славные традиции воинов-фронтовиков, защищавших Родину. Министр обороны России также поблагодарил военнослужащих бригады за преданность Отечеству и воинской присяге.

«Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать её безопасность», – подчеркнул Белоусов.