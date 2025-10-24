Министр обороны России доложил о серьёзном шаге к победе в СВО
Министр обороны России Белоусов назвал взятие Дроновки серьёзным шагом к победе
Обложка © Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады с освобождением населённого пункта Дроновка. Он выразил благодарность командованию и личному составу за успешное освобождение села в ДНР.
«Вами сделан серьёзный шаг к Победе и достижению целей СВО. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что с первых дней СВО бойцы этого соединения демонстрируют примерное выполнение воинского долга на самых сложных направлениях, своими подвигами подтверждая славные традиции воинов-фронтовиков, защищавших Родину. Министр обороны России также поблагодарил военнослужащих бригады за преданность Отечеству и воинской присяге.
«Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать её безопасность», – подчеркнул Белоусов.
Напомним, что за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль девять населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях. В их числе: Плещеевка, Дроновка, Чунишино, Ленино и Проминь в ДНР, Першотравневое и Ивановка в Днепропетровской области, а также Павловка и Полтавка в Запорожской области.
Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.