Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 10:18

Армия России освободила Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За последние сутки российские военные подразделения группировок «Восток» и «Центр» смогли освободить два населённых пункта.

Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Восток» продвинулись глубже в оборону противника и взяли под контроль посёлок Павловка в Запорожской области. Параллельно подразделения группировки «Центр», действуя решительно, освободили село Ивановка в Днепропетровской области

Бойцы 27-й дивизии при освобождении Ленино использовали антидроновые пончо
Бойцы 27-й дивизии при освобождении Ленино использовали антидроновые пончо

Ранее стало известно, что российские военные выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР и из села Полтавка в Запорожской области. Также наши парни освободили Ленино.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar