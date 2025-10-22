За последние сутки российские военные подразделения группировок «Восток» и «Центр» смогли освободить два населённых пункта.

Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Восток» продвинулись глубже в оборону противника и взяли под контроль посёлок Павловка в Запорожской области. Параллельно подразделения группировки «Центр», действуя решительно, освободили село Ивановка в Днепропетровской области