Армия России освободила Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
За последние сутки российские военные подразделения группировок «Восток» и «Центр» смогли освободить два населённых пункта.
Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Восток» продвинулись глубже в оборону противника и взяли под контроль посёлок Павловка в Запорожской области. Параллельно подразделения группировки «Центр», действуя решительно, освободили село Ивановка в Днепропетровской области
Ранее стало известно, что российские военные выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР и из села Полтавка в Запорожской области. Также наши парни освободили Ленино.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.