Регион
22 октября, 06:06

Бойцы 27-й дивизии при освобождении Ленино использовали антидроновые пончо

Обложка © Telegram / Минобороны

При взятии населённого пункта Ленино на Красноармейском направлении военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии применили тактическую инновацию, позволившую им успешно освободить территорию. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ применяли секретную тактику для освобождения Ленино. Видео © Минобороны

Для скрытного приближения к окраинам населённого пункта бойцы использовали специальные антидроновые пончо, обеспечивавшие маскировку от беспилотников противника, а передвижение осуществлялось исключительно в тёмное время суток и только одиночными порядками.

В результате успешных действий населённый пункт перешёл под контроль российских войск, где теперь установлены государственные флаги России. Операцию провели военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск «Центр».

Напомним, что 20 октября российские войска взяли под контроль село Ленино в ДНР. Министерство обороны сообщило, что успех достигнут благодаря действиям группировки войск «Центр». Ленино расположено вблизи границы ДНР и Днепропетровской области. Российские силы продолжают продвижение, создавая условия для изоляции украинского гарнизона в Красноармейске, перекрывая его логистические маршруты.

Алиса Хуссаин
