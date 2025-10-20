Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 09:41

Российские войска освободили Ленино

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили населённый пункт Ленино в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщает Минобороны РФ.

Село освобождено в результате активных наступательных действий группировки войск «Центр».

Новости СВО. Армия России освободила Чунишино, Полтавку и создаёт плацдарм под Херсоном, сокращение военной помощи США Украине, 20 октября
А накануне стало известно, что российские военные выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР и из села Полтавка в Запорожской области.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
