Российские войска освободили Ленино

Российские войска освободили населённый пункт Ленино в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщает Минобороны РФ.

Село освобождено в результате активных наступательных действий группировки войск «Центр».

А накануне стало известно, что российские военные выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР и из села Полтавка в Запорожской области.