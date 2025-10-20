Российские войска освободили Ленино
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска освободили населённый пункт Ленино в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщает Минобороны РФ.
Село освобождено в результате активных наступательных действий группировки войск «Центр».
Новости СВО. Армия России освободила Чунишино, Полтавку и создаёт плацдарм под Херсоном, сокращение военной помощи США Украине, 20 октября
А накануне стало известно, что российские военные выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР и из села Полтавка в Запорожской области.
