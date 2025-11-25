В России испытали стаю голубей-биодронов с нейроинтерфейсами

Российская госкорпорация Neiry успешно провела первые испытательные полёты стаи голубей с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы вылетели из лаборатории и самостоятельно вернулись обратно. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба компании.

В отличие от классических беспилотников, биодроны обладают значительно большим временем работы и дальностью действия — ведь они питаются естественным образом и не зависят от аккумуляторов. Neiry планирует применять их для мониторинга линий электропередачи, газораспределительных узлов и других объектов инфраструктуры.

Сейчас в Москве тестируют лётные характеристики десятков чипированных голубей. В будущем часть птиц останется в столице, а остальных направят на тысячи километров в разные регионы. Основатель Neiry Александр Панов уточнил, что технология универсальна: для больших нагрузок могут использовать воронов, для прибрежного мониторинга — чаек, а для наблюдения за морскими акваториями — альбатросов.

Разработчики подчёркивают: импланты не вмешиваются в естественную жизнь птиц. Они продолжают вести обычный образ жизни, а их продолжительность остаётся такой же, как у диких сородичей.

Ранее в Минтрансе России заявили, что пока не считают беспилотные аэротакси полностью безопасными, но уже готовятся к их тестированию. Глава ведомства Андрей Никитин сообщил, что в ближайшие год–два в стране могут начаться испытательные полёты таких аппаратов — без пассажиров. Министерство изучает опыт ОАЭ и Китая, где подобные технологии уже апробируются. Пока основной фокус на отработке правил воздушного движения и адаптации авиационных норм, так как, по словам министра, «пока мы не уверены в том, что это безопасно».