«Сожрали заживо»: Кубань признана самым «комариным» регионом России

Краснодарский край занял первое место в стране по числу покупок средств от комаров. Об этом рассказали в системе «Честный Знак» телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

По данным за июль 2026 года, на каждую тысячу жителей Кубани пришлось 0,71 такой покупки — это больше, чем в любом другом регионе. В пятёрку вошли также Пермский край, Ульяновская область, Мурманская область и Удмуртия. Москвичи же кровососущими интересуются заметно реже — столица оказалась лишь на 71-й строчке.

Активные закупки на юге не случайны: этим летом в регионе для комаров сложились идеальные условия. Зоологи объясняют, что тепло вместе с дождями оставляет много стоячей воды, где насекомые размножаются, а жара ускоряет их появление.

Чаще всего россияне выручали уже покусанных. Самым востребованным товаром стал гель-бальзам, снимающий зуд и раздражение. На втором месте оказались отпугивающие средства — масла, спреи и лосьоны.

Напомним, ранее энтомолог Фёдор Мартыновченко в разговоре с SHOT предупредил, что ядовитые пауки-каракурты стали появляться в тех регионах, где их раньше не встречали. По его словам, из-за потепления они могут продвигаться всё дальше на север и летом единичными особями долетать даже до Москвы. Опасных пауков уже находили в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Родными для них остаются степи и полупустыни юга страны.