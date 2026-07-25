Смертельные пауки идут на север: По России расползаются «чёрные вдовы»

Ядовитых пауков-каракуртов начали замечать в тех регионах России, где раньше их не было, а из-за потепления они могут двигаться всё дальше на север и летом единичными особями оказаться даже в Москве. Об этом сообщил энтомолог Фёдор Мартыновченко в разговоре с SHOT.

По словам специалиста, опасных пауков находят в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. Мартыновченко не исключает, что со временем каракурты закрепятся в Хакасии. Природным домом для них остаются степи и полупустыни юга страны — Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Ставрополье, Крым и Краснодарский край.

Отдельные особи, как отметил специалист, действительно способны попасть в столицу и Подмосковье вместе с фруктами, овощами или стройматериалами, которые везут с юга. Однако массово расселиться в центре России пауки пока не смогут — климат для этого не подходит.

На юге пауки уже кусают людей. В Астраханской области с начала года пострадали 14 человек, в Волгоградской — семь. Последней жертвой стал 15-летний подросток из Калачёвского района. Его укусили в стопу, парень ощутил резкую жгучую боль, которая за считаные секунды разошлась от ноги к животу и пояснице. Мальчика с тяжёлым состоянием увезли в больницу, он чуть не погиб.

Действовать при укусе нужно быстро. В первые секунды ранку можно прижечь горящей головкой спички — жар разрушает яд, пока тот не впитался в ткани. Затем следует немедленно ехать в больницу. Яд каракурта вызывает сильное отравление, судороги и способен серьёзно навредить сердцу и сосудам.

Незадолго до этого биолог Михаил Воробьёв объяснил Life.ru, что в этом году россияне столкнулись с настоящим нашествием комаров, мошек, пауков и клещей из-за создавшихся комфортных условий для их размножения. Учёный отметил, что подобные ситуации случаются довольно часто и человеком практически не контролируются, но в следующем году насекомых должно стать меньше.