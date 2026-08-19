Похожи на мух, кусают как слепни: Осенние жигалки массово атакуют россиян

Похожие на мух осенние жигалки особенно активны в конце лета и начале осени, а встретить их можно в том числе возле водоёмов, рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев. По его словам, насекомые питаются кровью, необходимой им для размножения.

«Осенние жигалки, как и слепни, очень хорошо чувствуют запах мокрого тела. Поэтому их нередко можно встретить на пляжах, где купаются люди: как только человек выходит из воды, они его кусают», — рассказал специалист «Вечерней Москве».

Укус такого насекомого может быть довольно болезненным. Вместе со слюной жигалка вводит вещество, которое мешает крови сворачиваться, из-за чего на коже могут появиться зуд и отёк. Однако если нет индивидуальной аллергии, серьёзной опасности обычно не возникает.

Для защиты можно носить более закрытую одежду и использовать средства от насекомых, внимательно соблюдая инструкцию. Место укуса лучше не расчёсывать, а при необходимости можно принять антигистаминный препарат, подчеркнул эксперт.

Ранее биолог рассказал, как отличить осенних жигалок от обычных мух. Численность кровососущих насекомых заметно увеличивается к концу лета, а в поисках пищи и тепла они могут залетать в жилые дома.