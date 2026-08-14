Москвичей ждёт нашествие кусачих мух-вампиров

Мухи, которые начинают кусать жителей столичного региона в августе, на самом деле могут оказаться осенними жигалками. Внешне их почти невозможно отличить от обычных комнатных, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Численность этих насекомых заметно увеличивается к концу лета. В поисках тепла и пищи они мигрируют и нередко залетают в жилые дома. Они похожи на комнатных мух, однако главное их отличие скрыто в строении ротового аппарата.

«Вот у комнатной мухи хоботок мягкий очень для слизывания жидкости. А у жигалки он жесткий, колющий — для прокалывания кожи, вот как у комаров и слепней», — цитирует биолога РИА «Новости».

Поэтому укус такой мухи можно сравнить с нападением комара или слепня. Кровь таким насекомым необходима для созревания яиц.

При этом привычные домашние мухи человека не кусают. По оценке Сафонова, если внешне похожее на них насекомое всё же прокололо кожу, то с вероятностью около 95% это была именно осенняя жигалка.

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