Почему комариный укус чешется сильнее при расчёсывании — ответ врача

Комариный укус чешется вовсе не из-за самого прокола кожи, а из-за реакции иммунитета на слюну насекомого. Об этом рассказал дерматолог сертифицированный косметический дерматолог Мишель Грин в свежем материале Verywell Health.

Когда комар прокусывает кожу, он вводит слюну, в которой содержатся чужеродные белки. Организм воспринимает их как угрозу и отвечает выбросом гистамина. Именно это вещество запускает воспаление и вызывает знакомый всем зуд.

Расчёсывание только усугубляет ситуацию. Ногти дополнительно раздражают кожу и нервные окончания, из-за чего зуд становится ещё сильнее. Так формируется замкнутый круг: чем больше человек чешет укус, тем больше ему хочется его чесать. К тому же расчёсывание повышает риск занести в ранку инфекцию.

Получается, что насекомое давно улетело, а неприятную реакцию на его слюну человек продолжает усиливать уже сам, собственными руками.

Ранее сообщалось, что расчёсывать место комариного укуса не стоит — достаточно просто промыть его водой. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. По её словам, вместе с кровью комар вводит под кожу свою слюну с белковыми молекулами и пептидами, а организм всегда реагирует на этот чужеродный белок. В ответ высвобождается гистамин, который и вызывает сильный зуд, похожий на аллергическую реакцию.