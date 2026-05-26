«Замкнутый круг, который лучше не начинать»: Почему никогда нельзя чесать место укуса комара

Летом комариный укус кажется мелочью ровно до того момента, пока рука сама не тянется его чесать. Почему зуд только усиливается от попыток успокоить его руками и что действительно помогает снять раздражение, Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Когда комар кусает, он не только высасывает кровь, но и вводит определённые вещества, свою «слюну». Там есть белковые молекулы, пептиды, на которые организм всегда реагирует, потому что это чужеродный белок.

«Тут же начинается реакция организма, подобная аллергии, с высвобождением гистамина, который и вызывает сильный зуд. Так происходит всегда», — отметила эксперт.

Во-первых, нужно помыть это место, чтобы смыть остатки комариной «слюны» и бактерий, которые могут попасть в ранку. Желательно принять душ, помыться просто холодной водой или с мылом. Ничего особенного. Для облегчения зуда можно приложить лёд к этому месту. Можно намазать противоаллергической антигистаминной мазью.

Нельзя чесать, потому что чем больше мы чешем, тем больше гистамина высвобождается и усиливается зуд. Это такой замкнутый круг, который лучше не начинать. Здесь нужно держать себя в руках и не чесать, тогда зуд пройдёт гораздо быстрее. Во-вторых, не надо ничем прижигать: ни йодом, ни уксусом, ни спиртом. Ничем этим не надо, только помыть водой, потому что к укусу можно ещё и добавить химический ожог таким образом. Тогда будет очень тяжело. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Но бывает ещё аллергическая реакция на укус комаров. В этом случае на коже появится волдырь или покраснение больше 2 сантиметров в диаметре, от 5 до 10 сантиметров, пояснила доктор.

«Или в крайне редких случаях, но всё-таки бывает, начинается отёк Квинке, когда отекает лицо и появляется затруднение дыхания. В этих случаях лучше обратиться к врачу», — советует собеседница.

Многие еще наносят что-то вроде зубной пасты. Это может сработать, но в таком случае лучше взять пасту с ментолом, поскольку она слегка охлаждает и подсушивает. Вероятно, даже на психологическом уровне чесать место, где размазана паста, будет труднее.

«Но и без пасты всё быстро пройдёт. Можно какой-то ещё мазью с ментолом намазать, охлаждающей. Но в целом достаточно смыть, приложить холод и не чесать. Вот три главные вещи», — заключила эксперт.

