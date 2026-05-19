Спирали для дачников, фумигатор — для собачников: Учёная сравнила средства от комаров

Эффективность средства от комаров зависит не только от состава, но и от места использования. Заведующая кафедрой «Химбиотех» Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева объяснила в беседе с Life.ru, что для квартиры, веранды и открытого участка нужны разные варианты защиты.

Выбор средства от комаров зависит от того, где вы находитесь: в закрытом помещении или на открытом воздухе. Для использования в квартире лучше всего подойдёт электрический фумигатор. Он работает от розетки с жидкостью или пластинами. Нагревательный элемент испаряет инсектицид (праллетрин, трансфлутрин, эсбиотрин). Он безопасен для людей и домашних животных (при соблюдении инструкции), не имеет запаха и не оставляет дыма. Нина Мясищева Заведующая кафедрой «Химбиотех» Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент

Флакона обычно хватает на 30–45 ночей, а пластины стоят дешевле, но требуют ежедневной замены. При этом прибор нельзя оставлять включённым в закрытой непроветриваемой комнате дольше 8–10 часов. Для веранд или помещений без розеток подойдут портативные фумигаторы на батарейках, а на участке или в беседке — спирали. Их можно применять только на улице, размещая с подветренной стороны на расстоянии 1,5–2 метра от людей.

При покупке Мясищева советует смотреть на действующее вещество: праллетрин, эсбиотрин и трансфлутрин считаются современными инсектицидами. Для семей с детьми и аллергиков лучше выбирать жидкости с маркировкой 0+, «без запаха» или на основе пиретринов. Также важно проверять срок годности: просроченные средства хуже работают и могут неприятно пахнуть при нагревании.

Натуральные альтернативы тоже существуют — эфирные масла цитронеллы, гвоздики, эвкалипта, лаванды, мяты, а также растения-репелленты и народные способы вроде лимона с гвоздикой. Но эксперт предупреждает: «Их эффективность обычно ниже или краткосрочнее, чем у синтетических средств». Кроме того, такие варианты могут вызывать аллергию.

Ранее Life.ru сообщал, что лучший способ борьбы с комарами — комплексный подход: физические барьеры, ловушки и точечные репелленты. Из народных средств неплохо работают аромамасла, а среди новых методов выделяются ультрафиолетовые UV-ловушки.