Когда укус слепня, осы или пчелы грозит госпитализацией: Ответ инфекциониста

Укусы слепней, ос и пчёл не всегда безобидны. Помимо боли и местного воспаления, они могут привести к тяжёлой аллергической реакции или инфицированию. Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru объяснила, как правильно действовать после укуса и в каких случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

По словам специалиста, слепень опасен не ядом — это насекомое его не впрыскивает. Однако в его слюне содержатся протеолитические ферменты, вызывающие локальное воспаление, отёк и зуд. Кроме того, через укусы слепней могут передаваться бактерии, простейшие, гельминты и, в частности, возбудители дирофиляриоза.

Слепни часто жалят крупный рогатый скот, а затем могут передать личинку человеку. Человек в этом случае — тупиковая ветвь, но личинка всё равно развивается в месте укуса, иногда в самых неожиданных местах: на веке, щеке. Марият Мухина Врач-инфекционист

После укуса слепня врач рекомендует промыть повреждённое место водой с мылом или антисептиком, приложить холодный компресс на 10–15 минут, нанести антигистаминный гель, а при выраженном зуде или нарастающем отёке принять антигистаминный препарат внутрь. Чтобы избежать инфицирования, лучше закрыть ранку повязкой и не расчёсывать её.

Обратиться к врачу следует, если усиливаются покраснение и отёк, появляется гной или повышается температура. Если же возникают крапивница, выраженный отёк лица или затруднённое дыхание, требуется срочная медицинская помощь.

В отличие от слепня, оса впрыскивает в ранку яд, содержащий биогенные амины, пептиды, ферменты и аллергенные белки. Осы способны жалить многократно. Если жало всё же осталось в коже, его нужно аккуратно удалить стерильным пинцетом, стараясь не повредить мешочек с ядом. Затем следует обработать место укуса антисептиком, приложить холод и использовать антигистаминные препараты.

Скорую помощь необходимо вызывать при появлении признаков генерализованной аллергической реакции: отёке лица или горла, затруднённом дыхании, резком снижении артериального давления или головокружении. В таких случаях может развиться анафилактический шок, поэтому пациенту могут потребоваться введение эпинефрина, реанимационные мероприятия и обязательная госпитализация.

Пчела, в отличие от осы, при укусе оставляет в коже жало с мешочком, который продолжает выделять яд. Поэтому удалить его нужно как можно быстрее, стараясь не сдавливать мешочек. После этого необходимо обработать ранку антисептиком, приложить холод, использовать местные и системные антигистаминные препараты, а затем наблюдать за распространением отёка и общим состоянием.

«Наложите повязку, чтобы избежать расчёсывания. Наблюдайте за температурой и распространением отёка», — советует специалист.

Мухина также отметила, что людям, которые уже переносили анафилаксию после укусов пчёл, рекомендуется заранее пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая позволяет снизить чувствительность иммунной системы к пчелиному яду.

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