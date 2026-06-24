В РАН рассказали о сокращении популяции пчёл в России

Численность пчёл в России уменьшилась в два с половиной раза за два десятилетия. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

По словам учёного, в 2000-х в России было более 10 миллионов пчелиных семей, тогда как сейчас их количество сократилось до менее 4 млн. Одна пчелиная семья летом включает около 50 тысяч особей, зимой — около 20 тысяч.

Он отметил, что нехватка пчёл уже отражается на опылении растений: их не хватает как для естественной флоры, так и для сельскохозяйственных культур. Также специалист сообщил о росте стоимости аренды пчелиных семей для опыления растений на участке.

«Раньше аренда пчелиной семьи на 2 недели составляла 1-2 тысяч рублей. Сейчас — от 5 тысяч рублей», — ответил Богуславский на вопрос ТАСС, можно ли считать нынешнюю ситуацию с пчёлами началом экологической катастрофы.

Мировое сокращение популяции пчёл достигло критических масштабов: в США ежегодная гибель медоносных семей превышает 45%, в Европе достигает 20–30%, а до 37% видов диких пчёл находятся под угрозой исчезновения с общим сокращением биомассы летающих насекомых на 75% с 1990-х годов. Главными причинами выступают комплекс паразитов во главе с клещом Варроа, массированное применение неоникотиноидов и других пестицидов, разрушающих нервную систему насекомых, а также выращивание монокультур, лишающее пчёл разнообразного питания. Ситуацию усугубляет климатический кризис, который нарушает синхронизацию цветения растений и жизненных циклов опылителей, что ставит под угрозу продовольственную безопасность, так как от опыления зависит до 75% мировых продовольственных культур.