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18 августа, 08:06

Рогатый агрессор: Россиян призвали лишний раз не возбуждать лосей в брачный период

Биолог Гомыранов: При встрече с лосем нельзя трогать животное

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

При встрече с лосем нельзя приближаться к животному, трогать его или пытаться покормить, предупредил биолог Илья Гомыранов. По его словам, с конца августа до начала октября у сохатых начинается брачный период, когда их поведение становится менее предсказуемым.

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Если зверь оказался слишком близко, лучше спокойно отойти и наблюдать за ним с расстояния. Самцы во время гона могут проявлять агрессию, однако особенно опасно оказаться между самкой и детёнышем — в таком случае она способна воспринять человека как угрозу.

Водителям при появлении лося на дороге следует снизить скорость и аккуратно объехать животное. Провоцировать зверя излишним вниманием и подходить к нему ради фотографии тоже не стоит, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

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Ранее лоси массово начали выходить из лесов в российские города из-за нашествия комаров и мошкары. Специалисты отмечали, что молодых животных привлекают плодовые деревья, а возле оживлённых дорог потоки воздуха от машин помогают им спасаться от насекомых.

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Борис Эльфанд
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