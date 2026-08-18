Рогатый агрессор: Россиян призвали лишний раз не возбуждать лосей в брачный период

При встрече с лосем нельзя приближаться к животному, трогать его или пытаться покормить, предупредил биолог Илья Гомыранов. По его словам, с конца августа до начала октября у сохатых начинается брачный период, когда их поведение становится менее предсказуемым.

Если зверь оказался слишком близко, лучше спокойно отойти и наблюдать за ним с расстояния. Самцы во время гона могут проявлять агрессию, однако особенно опасно оказаться между самкой и детёнышем — в таком случае она способна воспринять человека как угрозу.

Водителям при появлении лося на дороге следует снизить скорость и аккуратно объехать животное. Провоцировать зверя излишним вниманием и подходить к нему ради фотографии тоже не стоит, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее лоси массово начали выходить из лесов в российские города из-за нашествия комаров и мошкары. Специалисты отмечали, что молодых животных привлекают плодовые деревья, а возле оживлённых дорог потоки воздуха от машин помогают им спасаться от насекомых.