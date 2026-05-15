Лосиху поймали и вернули в лес после двух дней блужданий по Челябинску

Челябинск на несколько дней стал местом необычного происшествия — по улицам города бродила лосиха. Очевидцы сообщали, что видели животное вблизи одного из бизнес-центров в центре города, что вызвало серьёзное беспокойство у горожан. Откуда именно она появилась — так и осталось неизвестным.

В Челябинске поймали и вернули в лес лосиху, которая пару дней ходила по городу. Видео © VK / Министерство экологии Челябинской области

После поступления сигналов о диком животном в городской черте на место оперативно выехали специалисты Министерства экологии Челябинской области. Для безопасности жителей и самой лосихи, у которой уже были заметны незначительные повреждения кожного покрова (вероятно, от столкновений с препятствиями), её временно изолировали на одной из ближайших стройплощадок. Было принято решение временно усыпить зверя, чтобы безопасно перевезти его и выпустить в естественную среду обитания.

«На место прибыли сотрудники Челябинского зоопарка, которые при помощи специально подобранного препарата усыпили животное. После того, как лосиха погрузилась в глубокий сон, её аккуратно поместили в клетку для транспортировки и отвезли в Сосновский муниципальный округ», — говорится в сообщении министерства экологии области.

По пути в лес животное неожиданно самостоятельно очнулось ото сна. При открытии клетки она сама вышла из неё и направилась в лес. Специалисты подтвердили, что сейчас с животным всё в порядке.

