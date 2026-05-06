В Японии медведь напал на мужчину недалеко от начальной школы

В японской префектуре Акита медведь напал на мужчину возле начальной школы. Это первый подтверждённый случай нападения животного на человека в регионе с начала 2026 года, сообщает News of Japan.

Нападение произошло утром 5 мая в городе Юрихондзё. По информации полиции, около половины девятого утра 40-летний местный житель проверял своё рисовое поле, когда на него выскочил медведь длиной около метра. Зверь поцарапал мужчине лицо и руку. После нападения пострадавший смог уехать на машине и добрался до ближайшего магазина, где попросил вызвать скорую помощь. Сотрудница магазина рассказала, что сначала подумала, будто мужчине просто стало плохо, но увидела кровь на лице, раны на теле и порванную одежду.

Место, где всё произошло, находится рядом с начальной школой. Жители района обратили внимание, что участок хорошо просматривается, поэтому зверь, вероятно, видел человека заранее и всё равно подошёл к нему. Это усилило тревогу среди местных, поскольку в обычный учебный день рядом могли находиться дети.

Доцент Университета Иватэ Таканори Ямаути отметил, что медведи всё активнее заходят в населённые районы в поисках еды. По его словам, животные быстро привыкают к тому, что рядом с людьми можно найти пищу, и перестают избегать таких мест.

В тот же день ещё одного медведя заметили на паломническом маршруте Кумано Кодо в префектуре Вакаяма. Этот маршрут считается одним из самых известных туристических направлений Японии. Информации о пострадавших там не поступало. На фоне «Золотой недели» власти призвали жителей и туристов быть внимательнее в районах, где возможны встречи с дикими животными.

А ранее на Хоккайдо зафиксировали сразу два случая с необычно крупными бурыми медведями. Одного зверя весом около 330 килограммов удалось поймать, другой, массой примерно 280 килограммов, напал на охотника. Первый инцидент произошёл 26 апреля. Огромный хищник атаковал человека, и даже два выстрела не смогли сразу его остановить. На следующий день, 27 апреля, в районе городка Томамаэ сработала ловушка. В неё попал самец высотой около 2,2 метра и весом 330 килограммов.