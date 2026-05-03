Остался один скелет: В Иркутской области медведь напал на жеребёнка
В Приангарье медведь вышел к людям и задрал жеребёнка
Медведь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov
В Иркутской области медведь вышел к людям и задрал жеребёнка. Судя по фото, от бедного животного остался один скелет. О происшествии в селе Большая Тарель Качугского района рассказали в пресс-службе приангарского МВД.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала о том, что дикий зверь в ста метрах от её дома напал на жеребёнка», — говорится в сообщении.
Останки жеребёнка, съеденного медведем в Иркутской области. Коллаж © Telegram / МВД38
Ранее в Польше бурый медведь насмерть растерзал 58-летнюю женщину. Всё произошло в деревне неподалёку от украинской границы.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.