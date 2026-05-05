В Японии вышли из спячки агрессивные медведи небывалого размера

На японском острове Хоккайдо зафиксировали сразу два случая с необычно крупными бурыми медведями. Одного зверя весом около 330 килограммов удалось поймать, другой, массой примерно 280 килограммов, напал на охотника. Об этом сообщает News On Japan.

Первый инцидент произошёл 26 апреля. Огромный хищник атаковал человека, и, по данным издания, даже два выстрела не смогли сразу его остановить. На следующий день, 27 апреля, в районе городка Томамаэ сработала ловушка. В неё попал самец высотой около 2,2 метра и весом 330 килограммов.

Животное металось в клетке, бросалось в сторону людей и громко ревело. Местные охотники признались, что весной медведей таких размеров раньше не встречали. Обычно после зимней спячки звери выходят истощёнными и постепенно восстанавливают массу. Однако пойманный на Хоккайдо самец выглядел так, будто почти не потерял вес за зиму.

Профессор Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато считает, что хищники могли хорошо откормиться перед холодами. По его версии, медведи активно питались кукурузой и накопили серьёзный запас жира. Специалист не исключает, что до ухода в спячку зверь из Томамаэ мог весить более 400 килограммов.

Ситуация с медведями в Японии в последние годы стала напряжённее. Хищники всё чаще приближаются к населённым пунктам и заходят в города, где раньше их почти не видели. Недавно в Японии произошёл ещё один случай нападения медведя на людей. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль с работающим двигателем, однако водителя рядом не оказалось. Стражи порядка предположили, что человек мог заблудиться в лесу. В итоге четверо полицейских вместе с местными охотниками отправились на поиски. Однако вместо пропавшего они столкнулись с разъярённым медведем. Хищник напал на одного из сотрудников полиции.