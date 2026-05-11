В Калининграде лось устроил «джакузи без воды», рухнув в пустой бассейн после тарана стекла

В Калининграде крупный сохатый ворвался в жилой дом, высадил панорамное стеклянное полотно и оказался на дне бассейна без единой капли воды. О произошедшем информирует пресс-служба администрации областного центра в своём телеграм-канале.

В Калининграде лось пробил окно частного дома и рухнул в бассейн без воды. Видео © Telegram / Администрация Калининграда

В ведомстве уточнили, что тревожный звонок на пульт 112 поступил вчера около 22 часов. Звонивший — владелец дома на улице Воздушной — сообщил, что в его жилище вломился лесной зверь. Гость разбил огромное окно и свалился в пустую бассейновую чашу.

На подмогу выехали специалисты министерства природы региона, ветврачи из калининградского зоосада, бойцы местного поисково-спасательного отряда МЧС, а также сотрудники учреждения «УГО и ЧС города Калининграда» и коммунального предприятия «Чистота».

В администрации позже пояснили: сохатого погрузили в медикаментозный сон, после чего загрузили в кузов автомобиля и вывезли за городскую черту. В лесном массиве зверь пришёл в себя после анестезии и отправился восвояси.

Это уже второй инцидент с участием лосей в Калининграде за последние несколько суток. Год назад, восьмого мая, специалисты уже отлавливали и возвращали в дикую природу ещё одного сохатого, который по ошибке забрёл в город.

Ранее сообщалось, что на юге Германии около 50 овец, отделившись от основного стада в пятьсот голов, ворвались в баварский супермаркет Penny, приняв пакет с продуктами за корм. Животные около 20 минут хаотично бродили по торговому залу, пока персонал пытался выгнать их стуком по прилавкам.