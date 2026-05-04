Обезумевший кабан ворвался в город и покалечил трёх человек — видео

Дикий кабан устроил переполох в турецком городе Батман. Животное ворвалось в крупный населённый пункт и напало на людей. В результате инцидента пострадали три человека. Свидетели сняли нападения на видео. Об этом сообщает издание Need To Know.

Кабан напал на прохожих в крупно городе Турции. Видео © X / The Middle East

Очевидцы рассказали, что кабан появился неожиданно, начал носиться по улицам и атаковать всех подряд. Водитель автомобиля заснял на камеру, как зверь сбил с ног мужчину. Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.

После серии нападений на горожан неуловимое животное убежало в неизвестном направлении.

Ранее гуманоидный робот по имени Эдвард Варчоцки в Польше прогонал с улицы семейство диких кабанов. Видео с его участием набрало вирусную популярность. Эдвард регулярно появляется на улицах Варшавы. Он общается с прохожими и становится героем коротких роликов. За 45 дней с его участием опубликовали около 150 видео. Эти ролики суммарно набрали более 500 млн просмотров.