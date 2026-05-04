Внутри крокодила в ЮАР нашли части владельца гостиницы и шесть пар обуви

Поисковая операция в ЮАР завершилась жуткой находкой, в желудке 500-килограммового крокодила обнаружили фрагменты человеческого тела. Рептилию поймали и застрелили на востоке страны. Всё началось с того, что 59-летний владелец гостиницы упал с моста во время ливня. Мужчина пропал в водах Крокодиловой реки. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.

Полицейского спустили в кишащую крокодилами реку. Видео © X / The King of Trolls

Хищника длиной порядка 4,5 метра нашли на берегу реки недалеко от моста пропажи бизнесмена. Капитан полиции, который руководил поисками, рассказал, что рептилия настолько отяжелела от съеденного, что даже не пыталась сбежать.

Убитого крокодила доставили на вертолёте в Национальный парк Крюгера. Там специалисты провели вскрытие. В желудке крокодила нашли человеческие руки и часть грудной клетки. Личность погибшего установят после экспертизы. Также из желудка рептилии извлекли шесть пар обуви — ботинки и шлёпанцы. Полиция продолжает расследование.

Напомним, чтобы вытащить рептилию, местный сотрудник полиции спустился с вертолёта в кишащую крокодилами реку. Капитан Йохан Потгитер признался — ему было по-настоящему страшно. Мужчину подняли на вертолёт вместе с тушей пресмыкающегося.