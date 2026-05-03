Полицейский спустился с вертолёта, чтобы забрать тело бизнесмена у четырёхметрового убийцы

Сотрудник полиции ЮАР спустился с вертолёта в реку Комати с крокодилами, чтобы извлечь останки бизнесмена. Мужчину унесло течением на прошлой неделе. О спецоперации сообщает издание News24.

Машина бизнесмена застряла на мосту во время наводнения. Но позже автомобиль оказался пустым, а водителя смыло течением. При поиске с дронов заметили остров с крокодилами. Капитан полиции Йохан Потгитер понял, что один хищник недавно поел.

«Он не двигался и даже не пытался уйти в воду, несмотря на шум техники», — рассказал правоохранитель, добавив, что ему было по-настоящему страшно.

Крокодила убили. Потгитер закрепил рептилию верёвкой и обоих подняли на вертолёт. Хищника длиной 4,5 метра и весом в 500 кг доставили в парк Крюгера. В кишечнике нашли человеческие останки и обувь. Сейчас идёт ДНК-экспертиза для подтверждения личности погибшего.

Ранее в ЮАР носорог насмерть затоптал известного зоозащитника Шомана ван Яарсвельда. Активист всю жизнь боролся с браконьерами и защищал носорогов. Смерть настигла его не от рук незаконных охотников — животное, которое он пытался спасти, стало причиной гибели.