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17 августа, 14:39

Медведица с медвежатами облюбовала кладбища ХМАО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Медведица с медвежатами стала появляться на четвёртом и пятом кладбищах Нижневартовска в ХМАО. Информацию о хищниках получили правоохранители, однако найти животных на месте им не удалось, сообщает URA.ru.

Медведица с медвежатами облюбовала кладбища ХМАО. Видео © Telegram / Типичный краб Нижневартовск

По данным издания, сотрудники полиции выезжали на территории захоронений после сообщений горожан. В УМВД призвали жителей соблюдать осторожность при посещении кладбищ.

Местные жители утверждают, что на территории повсюду видны медвежьи следы, из-за чего некоторые теперь опасаются приходить к могилам близких. По неподтверждённым данным, хищники уже разорвали одну собаку.

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Ранее в Амурской области медведица с двумя медвежатами разрыла кладбище домашних животных. Хищники раскопали захоронения и съели часть останков питомцев.

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