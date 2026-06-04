В Приамурье медведица с медвежатами разрыла кладбище домашних животных

Семья медведей разрыла неофициальное кладбище домашних животных в Амурской области и съела часть захороненных там останков. Видео с последствиями нападения хищников прислал в телеграм-канал «Зейский вестник» житель села Заречная Слобода.

В Приамурье к месту захоронения домашних питомцев повадилась крупная медведица. Видео © Telegram / Зейский вестник

По его словам, на кладбище пришла крупная медведица с двумя медвежатами. Звери раскопали могилы, часть тушек съели, остальное перетащили в одно место и привалили валежником, землёй и травой. На кадрах видны останки собак, черепахи, а также разорванные коробки и куски ткани, в которые хозяева заворачивали своих питомцев.

Ещё одна местная жительница рассказала, что эту медведицу с потомством замечают в районе Тёплого ключа уже несколько лет. О случившемся уже предупредили Охотнадзор, Рыбнадзор и заповедник, специалисты должны выехать на место.

Ранее сообщалось, что жители Магадана всё чаще замечают медвежьи следы на окраинах города, однако самих зверей охотоведам обнаружить пока не удаётся. Тем не менее все эти территории взяты под особый контроль специалистов и патрулируются. Вокруг населённых пунктов официально установлена санитарная зона, куда хищники заходить не должны.