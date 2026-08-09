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9 августа, 14:44

Съел скотину и топчет огороды: Медведь-дебошир терроризирует целое село в Кузбассе

Медведь две недели нападает на скот в селе Кемеровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Kostyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Kostyn

Медведь уже около двух недель регулярно приходит в село Новославянка Кемеровской области, нападает на домашний скот и разоряет огороды. По словам местных жителей, за это время хищник съел двух овец и двух телят. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Зверь продолжает возвращаться к домам, поэтому сельчане опасаются новых нападений. Попытки отпугнуть незваного гостя пока результата не дали. Хозяевам приходится круглосуточно дежурить возле животных. Люди боятся оставлять хозяйство без присмотра даже ненадолго.

После серии таких визитов охотникам разрешили отстрел косолапого. Однако обнаружить его и устранить угрозу пока не удалось. Жители Новославянки продолжают ждать помощи и опасаются, что медведь снова появится в населённом пункте. Пока ситуация остаётся нерешённой.

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Всего два дня назад на Сахалине пёс спас хозяина от напавшего медведя. Собака бросилась на хищника и получила тяжёлые рваные раны, но дала мужчине время отойти на безопасное расстояние. Животное удалось спасти ветеринарам.

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Полина Никифорова
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