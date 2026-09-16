Злые, пьяные и голодные? Энтомолог раскрыл, почему осы осаждают кафе в сентябре

К концу сентября осы всё чаще появляются возле уличных кафе, столов с едой и сладкими напитками, однако дело вовсе не в том, что насекомые якобы «пьянеют» от забродивших фруктов. Осенью их попросту становится значительно больше, а взрослые особи активно ищут сладкую пищу, рассказал Life.ru энтомолог Константин Китаев.

«Как правило, к осени ос становится особенно много — за лето они успевают очень хорошо размножиться. Численность в таких гнёздах за лето увеличивается просто стремительно, и сами осы становятся заметно агрессивнее», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

Обыкновенные осы и шершни живут большими семьями, а их гнёзда могут располагаться совсем рядом с человеком — под крышами домов и хозяйственных построек. Иногда такое соседство обнаруживается непосредственно возле летних веранд и кафе.

Взрослых ос особенно привлекает сладкое: нектар, сок фруктов и ягод, а также другие источники сахара. При этом личинок они кормят преимущественно другими насекомыми. Именно поиск пищи и многочисленность колонии к концу сезона делают встречи человека с осами намного более частыми.

А вот популярную версию про «пьяных и злых» ос Китаев назвал мифом.

«Существует распространённое бытовое представление, будто осы пьянеют от перебродившего сока и от этого становятся агрессивными. Но это не более чем миф — экспериментально он не подтверждён. Да, осы могут из-за алкоголя потерять координацию и хуже летать, но агрессивнее они, вопреки ожиданиям, не становятся», — отметил энтомолог.

Не становится осенью сильнее и сам укус насекомого. По словам специалиста, в сентябре он ничем не отличается от укуса в другие месяцы. Главная опасность возникает, когда человек начинает активно отмахиваться от осы и тем самым провоцирует её защищаться.

«Самое правильное — просто не трогать ос, и тогда, скорее всего, они не будут жалить. Первыми они, как правило, не нападают. Именно поэтому отгонять их, а тем более размахивать руками, категорически нельзя», — предупредил Китаев.

Если насекомое добралось до еды, эксперт советует аккуратно убрать его с помощью какого-либо предмета, не пытаясь прихлопнуть рукой.

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