«Восьминогий страж»: Зоолог объяснил, почему нельзя убивать домашних пауков

Паутина в углу или на стене — привычный повод схватиться за веник или тапок. Однако убивать домашних пауков не стоит, предупреждает зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки Илья Гомыранов. В интервью 360.ru он объяснил, какую пользу приносят эти восьминогие соседи и почему их лучше оставлять в живых.

Пауки — хищники, и их рацион состоит из мух, комаров, дрозофил и других насекомых. Появление паутины в доме — верный признак того, что у паука есть доступ к пище.

«Чаще всего животные оказываются в нашем жилье случайно и не хотят причинить вреда. Тем более если мы говорим о пауках. Пауки — это хищные животные, которые регулируют численность остальных беспозвоночных, которых могут съесть», — пояснил Гомыранов.

Зоолог отметил, что пауки чаще всего селятся у окон и вентиляционных решёток — именно через эти места в квартиру проникают летающие насекомые. Таким образом, присутствие «восьминого стража» сделает вашу квартиру менее привлекательной для разных мух, комаров, ос и прочих желающих «напроситься» к вам в гости.

Эксперт признал, что паутина может доставлять неудобства, однако польза от пауков значительно перевешивает возможный дискомфорт.

Ранее в посёлке Пригородный под Оренбургом у входа в многоквартирный дом обнаружили ядовитого каракурта (чёрную вдову), из-за чего жители боялись пользоваться подъездом, пока во дворе гуляли дети. Заплутавшего паука в итоге убили дихлофосом и передали специалистам.