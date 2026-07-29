Под Оренбургом у подъезда нашли чёрную вдову, жильцы опасаются новых пауков

В посёлке Пригородный под Оренбургом жильцы обнаружили у входа в многоквартирный дом ядовитого каракурта. Опасный паук несколько часов не давал людям спокойно заходить и выходить из здания. Об этом стало известно SHOT.

Под Оренбургом у подъезда нашли чёрную вдову. Фото © Telegram / SHOT

Чёрная вдова обосновалась рядом с подъездом, пока во дворе находились дети. После обнаружения насекомого жители временно перестали пользоваться входом: одни не решались выйти наружу, другие избегали заходить в дом.

Убирать паука пришлось самостоятельно — его обработали дихлофосом, после чего поместили в ёмкость и передали специалистам для изучения. Случай вызвал беспокойство среди местных жителей. Они опасаются, что самка могла оставить потомство в подвале или других местах внутри здания.

Управляющая компания уже приступила к обработке подвальных помещений. Специалисты считают, что каракурт мог попасть в населённый пункт с прилегающих полей после сильных дождей.

Ранее стало известно о расширении ареала обитания каракуртов в России. Ядовитых пауков начали замечать в регионах, где раньше они не встречались. Из-за изменения климата эти членистоногие могут постепенно продвигаться в северные районы страны.