«Чёрная вдова» уже рядом? Биолог оценил угрозу нашествия пауков на Москву

Массового распространения ядовитых каракуртов в Москве и Подмосковье пока не ожидается. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Чёрных вдов» уже несколько лет периодически находят в столичном регионе. Они могут попадать сюда с овощами и фруктами из южных областей либо переноситься ветром на паутине на сотни километров.

Однако неизвестно, способны ли эти членистоногие постоянно размножаться в местном климате. Поэтому говорить о полноценном заселении региона преждевременно.

Каракурта можно узнать по блестящему чёрному телу, тонким лапкам и округлому брюшку. У некоторых особей заметны красные или оранжевые пятна. Самки крупнее, агрессивнее и ядовитее самцов, отметил эксперт.

«В Московском регионе других крупных черных пауков нет, поэтому каракурта легко идентифицировать даже без характерного рисунка», – указал Глазков.

Обычно паук не нападает первым и кусает лишь при угрозе. При встрече к нему не следует приближаться, пытаться поймать или раздавить. Если он оказался на одежде, лучше не делать резких движений и дать ему сползти, добавил он.

После укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Яд способен вызвать сильную боль, судороги и тяжёлую интоксикацию, заключил собеседник в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru рассказывал, что ядовитых каракуртов всё чаще находят в российских регионах, где раньше они не встречались. Из-за потепления отдельные пауки могут добираться до Москвы и Подмосковья вместе с грузами с юга, однако массово закрепиться в средней полосе им пока мешает климат.