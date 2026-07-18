Восьминогий жёлтый сак накинулся на россиянку в автобусе — от укуса она не могла сидеть и спать

Жительница Татарстана столкнулась с ядовитым пауком в общественном транспорте — от укуса она не могла сидеть и спать. По данным SHOT, 29-летняя Гузель ехала на автобусе в Казань, когда почувствовала боль в среднем пальце. Она достала жало, а позднее увидела мёртвое членистоногое.

Через несколько часов палец сильно опух, а боли стали адскими. Гузель буквально не могла сидеть на одном месте и спать. Девушка поехала в больницу, где ей сделали укол и выписали антигистаминные. Врачи не верили, что пациентку покусал ядовитый паук — по их словам, такие в республике не водятся.

Сам по себе укус жёлтого сака не смертелен, но может вызвать сильную боль и отёки. Особенно велик риск нарваться на такого паука в середине лета, когда в разгар брачного сезона самки становятся особенно агрессивными.

Укус от жёлтого сака и сам паук, обнаруженный жительницей Татарстана. Коллаж © SHOT

Ранее жителей столичного региона призвали не убивать больших пауков, замеченных на улицах. По словам биолога, они совершенно безвредны для человека.