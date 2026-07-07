Daily Mail: Паук-охотник из Австралии оказался самым быстрым в мире

Учёные выяснили, что самый быстрый паук в мире — коричневый паук-охотник. Он может бежать со скоростью 3,59 метра в секунду — почти 13 км/ч. Если паук рядом, у вас просто не будет времени разогнаться, пишет Daily Mail.

Исследователи проанализировали скорость 258 видов пауков. Оказалось, что наземные охотники — те, что не плетут паутину, а сами ловят добычу, — бегают быстрее всех. К ним относятся пауки-охотники, скакуны и волчьи пауки.

Самый медленный в списке — денежный паук. Он очень маленький (1,5 мм) и бегает со скоростью 0,06 км/ч — от него точно можно убежать. Учёные заметили: чем крупнее паук, тем он быстрее, но ещё важнее длина ног. Самый быстрый паук-охотник из Австралии имеет длинные, но не слишком тяжёлые ноги. Исследователи называют это «скоростным механизмом».

Хотя пауки-охотники водятся в основном в Австралии, в Великобритании тоже есть свои быстрые виды — например, серый волчий паук. А вот ядовитая ложная вдова может быть опасна: её укус способен вызвать аллергию, отёк и даже потерю пальцев. Но такие случаи редки. В целом, если вы видите паука, лучше не проверять его скорость на себе.

Ранее учёные нашли десятки новых видов животных на востоке Анголы. Среди них — паук, который светится синим под ультрафиолетом. Экспедиция работала на плато Лисима — там есть болота, луга и леса. Это место почти не изучали из-за сложной местности и войны. Исследователи из проекта Wilderness Project обнаружили несколько видов, которые раньше не были описаны в науке.