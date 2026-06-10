Тонкие хелицеры и слабый яд: Почему не стоит уничтожать пауков-гигантов в Подмосковье

Крупные пауки, замеченные в июне на территории Подмосковья, не представляют никакой угрозы для людей. Почему это так, разъяснил учёный-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

В беседе с 360.ru специалист подчеркнул, что местные членистоногие обладают слишком тонкими хелицерами, которые попросту не способны проколоть человеческую кожу. Вдобавок их яд отличается крайне слабой токсичностью, а потому даже случайный контакт грозит лишь незначительным покраснением или припухлостью.

Помимо безвредности, Ефременко отметил и ощутимую пользу восьминогих соседей. Они активно истребляют комаров, мух и прочих надоедливых насекомых. К примеру, один паук-оса за сутки способен выловить до четырёх сотен вредителей.

Также зоолог напомнил, что паукообразные служат кормовой базой для насекомоядных пернатых и мелких животных. Поэтому чем выше их численность, тем меньше кровососущих будет досаждать дачникам и жителям региона, резюмировал эксперт.

Напомним, что жители подмосковной Шатуры встревожились из-за наводнивших местность гигантских пауков и принялись выяснять, угрожает ли эта живность людям и домашним любимцам. Биологи успокоили граждан, объяснив, что членистоногие не ядовиты, их июньская активность естественна, а пугающие габариты на снимках вызваны эффектом крупного плана, поэтому достаточно избегать тактильного контакта.