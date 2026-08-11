Свердловский Питер Паркер отправился в реанимацию после укуса паука на балконе

58-летний житель Екатеринбурга оказался в реанимации после укуса паука на собственном балконе. У мужчины стремительно развился отёк, затем начался анафилактический шок — резко упало давление и нарушилось дыхание. Родственники вызвали скорую, а самого паука поместили в герметичную ёмкость и передали медикам.

Паука вместе с пациентом доставили в ЦГКБ № 24 для идентификации энтомологами. Медики экстренно ввели мужчине адреналин и гормональные препараты. После стабилизации состояния его госпитализировали в терапевтическое отделение для дальнейшего наблюдения.

Врачи отмечают, что при анафилактическом шоке счёт идёт на секунды: стремительно развивающийся отёк может привести к критическим осложнениям, пишет «База».

Ранее жительница Челябинской области попала в больницу после встречи с пауком, которого она сперва приняла за каракурта. Женщина гуляла с дочкой в поле примерно в двадцати километрах от города, когда вдруг почувствовала резкую боль под мышкой — ощущение было похоже на укол иглой. Она сбросила с себя чёрно-красного паука и выбросила его.