Смертельно опасный паук напал на россиянку в поле под Челябинском

Жительница Челябинской области по имени Лидия была госпитализирована после укуса паука, которого она приняла за каракурта. Инцидент произошёл, когда женщина гуляла с дочерью в поле, расположенном примерно в двадцати километрах от города, пишет SHOT. В какой-то момент она почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто её укололи иглой, и увидела на себе чёрно-красного паука, которого сразу же стряхнула.

Уже через несколько минут состояние девушки резко ухудшилось — появились сильная слабость, головокружение, одышка и сухость во рту. Лидия самостоятельно добралась до больницы, однако врачи не смогли сразу определить, кто именно её укусил. Пациентке поставили несколько уколов и капельниц, после чего оставили под наблюдением.

В настоящее время женщина продолжает находиться в медицинском учреждении. По её словам, медики связались с главным эпидемиологом региона, который пояснил, что официально случаи появления каракуртов в Челябинской области пока не зафиксированы. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы установить, действительно ли это был ядовитый паук, или симптомы вызваны укусом другого насекомого.

Ранее в посёлке Пригородный под Оренбургом у входа в многоквартирный дом обнаружили ядовитого каракурта, который несколько часов мешал жильцам входить и выходить. Он сидел у подъезда, пока во дворе играли дети. Жители перестали пользоваться входом — боялись и выходить, и заходить.