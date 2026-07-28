В Приморье пенсионер пожертвовал собой ради спасения внука от роя ос

Житель Владивостока Сергей спас своего восьмилетнего внука от атаки осиного роя, приняв десятки укусов на себя. Мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии, но врачам удалось его спасти.

Случай произошёл во время прогулки 64-летнего мужчины с внуком в районе Шаморы. Во время нахождения в лесу они случайно потревожили осиное гнездо, после чего насекомые начали атаковать людей. Поняв, что убежать вместе с ребёнком не получится без риска для его здоровья, Сергей принял решение остаться на месте и отвлечь рой на себя. Внуку мужчина приказал как можно быстрее добраться до автомобиля.

Как пишет Telegram-канал Baza, основной удар пришёлся на пенсионера — несколько ос ужалили его в область головы. Несмотря на полученные травмы, ему удалось самостоятельно добраться до машины, однако возле автомобиля мужчина потерял сознание. В медицинское учреждение Сергея доставили с анафилактическим шоком и опасно низким артериальным давлением. Врачи экстренно оказали ему помощь и смогли стабилизировать состояние. Позже в Минздраве Приморского края сообщили, что пациента перевели из отделения реанимации в обычную палату. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Ранее стало известно о другом случае спасения ребёнка российским туристом за границей. 21-летний Данил из Череповца помог девочке, которая едва не погибла во время отдыха в Турции. Инцидент произошёл во время экскурсии: молодой человек пересаживался с байдарок на багги и услышал крики. Оказалось, что ребёнок примерно трёх-четырёх лет упал в горную реку после того, как мать отпустила его руку.