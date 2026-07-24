21-летний россиянин спас девочку, унесённую течением в горной реке Турции

21-летний Данил из Череповца, отдыхая в Турции с друзьями, спас тонущую девочку на вид три или четыре года. В разговоре с RT он рассказал, что во время экскурсии пересаживался с байдарок на багги и услышал крики.

Ребёнок упал в горную реку, когда мать отпустила его руку. Девочку скрывала вода, она проплыла под течением около 10 метров и нахлебалась. Данил заметил её и вытащил на берег.

По словам спасателя, девочка оказалась дочерью местной пары. Отец после инцидента долго кричал на жену, но никто из родителей не поблагодарил российского туриста.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Дербенте 12-летний Платон Шеин спас девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика, которых сильным течением уносило в Каспийское море. Юный герой рассказал, что быстро подплыл к детям, подхватил их под мышки и держал на воде до прибытия спасателя и тренера. Он осознавал: промедли он — и могло бы случиться самое страшное.