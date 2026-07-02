Спасший тонущих детей в Дербенте мальчик 5 лет занимался дзюдо

12-летний Платон Шеин из Ставрополя, который спас двух тонувших в Каспийском море детей, занимается дзюдо с семи лет и в критический момент сумел мгновенно сориентироваться. Об этом РИА «Новости» рассказал его тренер Александр Кузнецов.

Инцидент произошёл в Дербенте, куда воспитанники ставропольского клуба дзюдо и самбо прибыли на спортивные сборы. Вся команда отдыхала на пляже между тренировками, когда Платон заметил тонущих ребят. Он подхватил детей и держал их на поверхности, чтобы они не нахлебались воды.

По словам тренера, у пострадавших не было сил даже кричать. Юный спортсмен удерживал их над водой до тех пор, пока не подбежали взрослые и не забрали детей на берег. Кузнецов охарактеризовал парня как обыкновенного спокойного ребёнка, который в решающий момент не растерялся. А ещё он добавил, что, осознав свой подвиг, Платон воспрянул духом от того, что смог справиться с ситуацией.

Напомним, сегодня стало известно, что в Дербенте 12-летний Платон Шеин спас девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика, которых сильным течением уносило в Каспийское море. Юный герой рассказал, что быстро подплыл к детям, подхватил их под мышки и держал на воде до прибытия спасателя и тренера. Он осознавал: промедли он — и могло бы случиться самое страшное.