В Бугульму после смерти 12-летней воспитанницы детского лагеря имени Губина доставили первую партию вакцины против менингококковой инфекции. В город уже поступили 100 доз препарата, ещё 200 находятся в пути. Об этом сообщил заместитель главного врача Бугульминской центральной районной больницы Дамир Гумаров.

«Прибыла вакцина ночью — 100 доз, сейчас в пути находится ещё дополнительно 200 доз», — рассказал медик на аппаратном совещании.

Также в республиканском Минздраве сообщили о проведении химиопрофилактики среди контактных лиц. Она предусматривает применение антибактериальных препаратов для предотвращения распространения инфекции. Медики продолжают наблюдать за состоянием детей.

Предварительной причиной смерти названа молниеносная форма менингококковой инфекции. Такое заболевание может развиваться стремительно и вызывать тяжёлые осложнения, включая септический шок. Для установления всех обстоятельств трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после смерти 12-летней девочки в детском лагере Бугульмы. Следователи расследуют произошедшее по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства трагедии, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.