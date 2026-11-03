Родители детей, отдыхавших в лагере имени Губина в татарстанской Бугульме, где после заражения менингококковой инфекцией умерла 12-летняя школьница, утверждают, что некоторые ребята подвергались избиениям, а вожатые не реагировали на происходящее. Об этом сообщает SHOT.

По словам взрослых, в лагере происходили случаи избиения мальчиков. Один из воспитанников смог провести на смене лишь восемь дней, после чего родители забрали его домой. Они утверждают, что в ответ на решение досрочно прекратить отдых вожатые пригрозили внести ребёнка в «чёрный список».

Другие родители также выражали недовольство работой персонала. Они обвиняли вожатых в некомпетентности, недостаточном внимании к воспитанникам и грубом общении с детьми. Некоторые взрослые называли лагерь «ужасным местом» и жаловались на неудовлетворительное состояние корпусов и прилегающей территории.

По данным телеграм-канала, несколько месяцев назад в учреждении сменилось руководство. При этом стоимость трёхнедельной путёвки достигала 34 тысяч рублей. Официальных комментариев администрации по поводу жалоб на предполагаемые избиения пока не приводится.

Также сообщается, что погибшая школьница приехала на смену здоровой. Вечером 1 ноября она обратилась в медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие. У девочки обнаружили температуру 39,4 градуса, а спустя примерно 40 минут родители забрали её из лагеря.

После резкого ухудшения состояния особенно важно не ждать появления полного набора признаков. Как распознать менингококковую инфекцию у ребёнка и когда обращаться за экстренной помощью — объясняем здесь.