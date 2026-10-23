В Череповце трёхлетняя девочка умерла после операции по удалению аденоидов

В Череповце трёхлетняя девочка скончалась в больнице после плановой операции. Родственники ребёнка подозревают врачебную ошибку. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным местных СМИ, маленькую пациентку госпитализировали для хирургического вмешательства. Однако после операции девочка умерла в стационаре.

Заявительница считает, что причиной гибели ребёнка могли стать неправильные действия медиков. При этом официально врачебная ошибка пока не установлена, точные обстоятельства смерти выясняются. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Вологодской области Игорь Петчин. Он поручил провести ведомственную проверку медицинского учреждения.

По словам главы регионального Минздрава, специалисты ведомства с самого начала поддерживали связь с лечащими врачами и родителями девочки. Петчин выразил соболезнования семье погибшей и пообещал принять меры по итогам разбирательства.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти трёхлетнего мальчика во время плановой операции в Ханты-Мансийске. Согласно заключению экспертизы, ребёнок скончался после введения анестезии на фоне воспалительного заболевания сердца. Родители обратились в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.