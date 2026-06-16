В ХМАО трёхлетний мальчик скончался во время операции после укола анестезии

В Ханты-Мансийске трёхлетний мальчик скончался во время плановой операции. Согласно экспертизе, смерть наступила в результате воздействия анестезии. Об этом сообщает kp.ru.

Семья ребёнка согласилась на вмешательство после того, как у мальчика выявили врождённую аномалию развития полового органа. Врачи оценивали состояние как способное повлиять на репродуктивную функцию в будущем. Непосредственно перед процедурой отец обсуждал с медиками вариант обезболивания. Рассматривались разные методы, включая местную анестезию и наркоз, окончательное решение было оставлено за специалистами.

Во время операции родственникам не поступало информации о ходе вмешательства, а само ожидание затянулось. Позже их пригласили к заведующему хирургическим отделением, где сообщили о смерти ребёнка — произошла остановка сердца. Семья обратилась в СК РФ, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Смерть наступила в результате неблагоприятного влияния анестезии на фоне диффузного мелкоочагового продуктивного миокардита. Имеет место причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в заключении экспертов. Ожидаются результаты второй экспертизы.

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