Плешивый перелесок вместо шевелюры: Россиянин судится с клиникой из-за изуродованной головы

Житель Нижневартовска Гаджиали столкнулся с последствиями андрогенной алопеции еще в 34 года. Чтобы вернуть уверенность в себе, мужчина решился на операцию по пересадке волос и заплатил за процедуру 120 тысяч рублей. Однако долгожданное преображение обернулось разочарованием, узнал телеграм-канал Baza.





Вместо густой шевелюры пациент получил неравномерный рост локонов и новые очаги облысения на затылке, откуда медики брали донорский материал. Мужчина обратился к другим специалистам, чтобы оценить состояние кожи головы. Те назвали «работу» коллег профанской и порекомендовали искать справедливости в суде.

Разбирательства вскрыли многочисленные нарушения со стороны клиники. Эксперты установили, что врачи неверно определили степень облысения, не рассчитали плотность фолликулов и проигнорировали необходимые замеры площади пересадки. Позицию истца поддержал Роспотребнадзор, чьи представители участвовали в заседаниях.

Теперь Гаджиали намерен добиться возврата всей суммы за операцию и взыскать 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Однако материальная выплата вряд ли решит психологические проблемы: из-за неудачного исхода мужчина стал стесняться появляться на людях.

История жителя ХМАО служит напоминанием о том, что даже популярные эстетические процедуры могут привести к серьезным дефектам при выборе неквалифицированных специалистов. Теперь бывшему пациенту предстоит долгий путь к исправлению ошибок хирургов.

Ранее в московском бьюти-коворкинге LikeMe произошла трагедия. У пациентки случился анафилактический шок после инъекции обезболивающего. 39-летняя женщина скончалась во время процедуры подтяжки кожи.