Суд в Москве оправдал косметолога, которая провела в СИЗО пять лет

Суд оправдал московского косметолога Людмилу Жукову, которая провела в следственном изоляторе около пяти лет. Женщину задержали в 2016 году по подозрению в попытке убийства и в сбыте наркотиков. Историю приводит сайт MK.ru, отмечая, что обвиняемая фактически поставила рекорд по длительности нахождения женщин в СИЗО.

Всё началось в ноябре 2016 года. Жукову задержали полицейские, после чего её отправили в изолятор. По мнению следователей, женщина наняла киллера для расправы над своим знакомым, которому якобы не хотела возвращать большую сумму денег. Также её обвинили в наркоторговле. Все обвинения строились лишь на показаниях свидетелей.

Зимой 2021 года суд оправдал москвичку, но в мае 2023 года судебный процесс возобновили. Жукову вновь задержали и поместили в СИЗО. В 2023 году суд опять вынес ей оправдательный приговор, но расследование продолжилось. В 2025 году женщина ушла на СВО в качестве медсестры. Её вызвали на судебный процесс для дачи показаний. Жукова не смогла приехать вовремя, что стало новым поводом для отпарвки в изолятор. В общей сложности она провела в застенках 1814 дней, что стало рекордом.

8 июня Чертановский районный суд Москвы в третий раз оправдал Жукову. Теперь женщина окончательно останется на свободе. Сейчас она не знает, как продолжать свою карьеру и до сих пор вспоминает, что могла угодить в тюрьму на 20 лет.