Сросшиеся головами близняшки из Бразилии умерли после операции по разделению

В Бразилии двухлетние сросшиеся близнецы Хелойза и Хелена Батиста да Силва умерли после завершающей операции по их разделению. О трагедии сообщили представители клиники Hospital das Clínicas в бразильском городе Рибейран-Прету, сообщает Daily Mail.

Хирургическое вмешательство продолжалось около 15 часов, в нём участвовали более 50 специалистов. Врачам удалось полностью разделить девочек, однако вскоре их состояние резко ухудшилось. После прекращения общего кровообращения у обеих возникла гемодинамическая нестабильность. Сёстры перенесли остановку сердца с разницей в 14 минут, реанимация не помогла.

Хелойза и Хелена родились сращёнными головами и имели общие участки мозговой ткани и кровеносные сосуды. Во время четырёх предыдущих операций медикам удалось разделить около 75% этих структур. Последняя операция прошла 15 августа, когда девочкам было два года и семь месяцев. Их здоровье ослабили перенесённые заболевания, включая пневмонию, а также необходимость в трахеостоме и гастростоме.

Ранее ИИ помог разделить сросшихся черепами сиамских близнецов Мерси и Гуднесс из Нигерии, которые родились сросшиеся черепами в июне 2023 года. Краниопагические сиамские близнецы — редчайший случай, встречающийся 1 раз на 2,5 миллиона родов. За шесть месяцев девочки перенесли четыре операции с участием более 60 врачей из четырёх стран.