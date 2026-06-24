Одни на 2,5 млн: ИИ дал шанс на новую жизнь сросшимся черепами сиамским близнецам

ИИ помог разделить сросшихся черепами сиамских близнецов Мерси и Гуднесс из Нигерии, которые родились сросшиеся черепами в июне 2023 года. Краниопагические сиамские близнецы — редчайший случай, встречающийся 1 раз на 2,5 миллиона родов. За шесть месяцев девочки перенесли четыре операции с участием более 60 врачей из четырёх стран, пишет Daily Mail.

ИИ помог разделить сросшихся черепами близнецов из Нигерии. Фото © XRlabs

Финальная операция прошла в Абу-Даби и длилась 12 часов. Она была сопряжена с высоким риском из-за общих жизненно важных кровеносных сосудов и тканей мозга. Специалисты использовали искусственный интеллект для создания точной виртуальной карты сосудов и нервов, на которой отрабатывали вмешательство в VR-среде.

ИИ помог разделить сросшихся черепами близнецов из Нигерии. Фото © XRlabs

Во время операции врачи получали 3D-снимки по данным КТ в реальном времени, накладывая их на головы пациенток для максимальной точности разделения без повреждения мозга.

После успешной операции черепа близнецов восстановили с помощью титановых имплантатов, напечатанных на 3D-принтере. Девочки уже отпраздновали свой третий день рождения в кругу семьи. По словам врачей, восстановление продолжается, прогнозы положительные.

Во время операции врачи получали 3D-снимки по данным КТ в реальном времени, накладывая их на головы пациенток для максимальной точности разделения без повреждения мозга.

Ранее сообщалось, что в Словакии родились сиамские близнецы (девочки, срослись тазами) — это четвёртый такой случай в истории страны. Врачи пока не знают, какие органы у каждой, так как мешает сращивание, но почки и лёгкие работают у обеих. Мать и дети чувствуют себя стабильно.